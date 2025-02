Quem vai sair do "BBB 25"? Enquetes indicam o eliminado no sexto paredão

O sexto paredão do BBB 25 tem Diogo Almeida, Vilma e Vitória Strada disputando a preferência do público. Um deles será eliminado na terça-feira (25).

Conforme os levantamentos consultados, Vilma aparece como possível eliminada na maioria dos resultados (veja as parciais abaixo).

Vale lembrar que as enquetes não têm ligação com a votação oficial da Globo. Ainda assim, as pesquisas servem como demonstrativo de como está a disputa.