Marianne Faithfull, cantora de "As Tears Go By", morre aos 78 anos

Retomada artística de Marianne aconteceu em 1979, com o lançamento do álbum "Broken English". FRANCOIS GUILLOT / AFP

Marianne Faithfull, cantora e atriz inglesa, faleceu nesta quinta-feira (30) aos 78 anos, conforme anunciado pelo porta-voz da artista e divulgado pelo portal g1. A causa da morte não foi revelada.

"É com profunda tristeza que anunciamos a morte da cantora, compositora e atriz Marianne Faithfull. Marianne faleceu pacificamente em Londres hoje, na companhia de sua amorosa família. Ela fará muita falta", declarou o agente em comunicado.

Famosa por sucessos como As Tears Go By, canção composta por Mick Jagger e Keith Richards, dos Rolling Stones, Marianne também se destacou no cinema. Protagonizou A Garota da Motocicleta (1968) e, nos anos 2000, integrou o elenco de Maria Antonieta e Irina Palm. No teatro, atuou em montagens como Three Sisters, Hamlet e The Seven Deadly Sins, em 2012.

Na esfera pessoal, o relacionamento com Jagger, nos anos 60, contribuiu para a notoriedade da atriz. Algumas canções dos Rolling Stones, como You Can't Always Get What You Want e Wild Horses, tiveram letras inspiradas nela.

Durante a década de 1970, enfrentou graves problemas de saúde devido ao uso excessivo de drogas e foi diagnosticada com anorexia. A retomada artística aconteceu em 1979, com o lançamento do álbum Broken English.