Patti Smith se pronunciou no Instagram após passar mal em show em São Paulo. @thisispattismith / Instagram / Reprodução

Patti Smith, 78 anos, se pronunciou após desmaiar no palco durante performance em São Paulo na quarta-feira (29). Em postagem no Instagram nesta quinta (30), a artista assegurou que está bem.

"Isso é para informar a todos que estou bem. Uma narrativa grosseiramente exagerada tem sido espalhada pela imprensa e em redes sociais", afirmou a cantora.

Patti estava fazendo uma participação no show Correspondences, do grupo Soundwalk Collective. A segunda apresentação, marcada para esta quinta-feira (30), está mantida, conforme nota emitida pela cantora em conjunto com o grupo.

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, a cantora caiu e bateu a cabeça no palco após cerca de 30 minutos de espetáculo, enquanto lia um texto com críticas às mudanças climáticas. Na nota, ela afirmou que passou por uma tontura pós-enxaqueca, mas que foi examinada e passa bem.

"Foi um pequeno incidente, deixei o placo, retornei 10 minutos depois e conversei com as pessoas, avisei que estava bem e cantei Wing e Because The Night. Fui examinada por um médico excelente e estou absolutamente bem", destacou a artista.

Leia a nota na íntegra:

Isso é para informar a todos que estou bem. Uma narrativa grosseiramente exagerada tem sido espalhada pela imprensa e em redes sociais. Eu tive uma tontura pós-enxaqueca. Foi um pequeno incidente, deixei o palco, retornei 10 minutos depois e conversei com as pessoas, avisei que estava bem e cantei Wing e Because The Night. Fui examinada por um médico excelente e estou absolutamente bem. Por favor, não aceitem nenhuma outra história. Com toda essa amargura no mundo, esses incidente explicável não merece tanta atenção. Obrigada a todos pela preocupação. Confiem em mim, estou bem.