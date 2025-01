"Sempre preocupa", destaca técnico do Caxias sobre arbitragem e o Var para o Ca-Ju

Técnico Luizinho Veira falou sobre o tema na nova sala de imprensa do Estádio Centenário Porthus Junior / Agencia RBS

O clássico Ca-Ju ainda não começou, mas a arbitragem já foi tema logo após o apito final da vitória do Caxias sobre o Brasil de Pelotas, pelo placar de 4 a 2. O Grená e o Alviverde se enfrentam no sábado (1º), às 20h30min, no Estádio Centenário, pela quarta rodada do Gauchão 2025.

Em um clássico os atletas sempre entram em campo mais ligados e o jogo se torna de muito contato físico. Questionado sobre a arbitragem e a excessiva interferência do árbitro do vídeo em jogos do Estadual, o técnico do Caxias falou:

— Sempre preocupa. Mas, engraçado que os profissionais com mais experiência estão cometendo alguns erros ou transferindo algumas coisas. Isso não está no meu controle. O que aconteceu na Arena falam 'Ahh é chorão', mas não. Teve três impedimentos que antes do bandeira levantar, o Daronco apitou. E o protocolo não é esse. Você apitar antes do bandeira levantar te tira a possibilidade de fazer o gol. O VAR é pra ter justiça — comentou o técnico Luizinho Vieira, que completou:

— Eu acho que está sendo muito rigoroso. E cria um desequilíbrio técnico. Em relação ao jogo. Ao campeonato. Que é muito curto. Então acho que tem que ter calma. Tem que avaliar um pouquinho. Tem que fazer uma reunião pra gente se acertar nos critérios. Pra gerar justiça pra todos os grupos. Principalmente para o interior.

