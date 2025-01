Quem era Anna Polly, criadora de conteúdo adulto que morreu ao cair de varanda no Rio de Janeiro

Influenciadora caiu da varanda de um hotel em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Instagram / Reprodução

A criadora de conteúdo adulto Anna Beatriz Pereira Alves, conhecida como Anna Polly, morreu aos 28 anos na quinta-feira (23). Ela caiu da varanda de um hotel em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga as circunstâncias da morte. Estão sendo analisadas imagens das câmeras de segurança do hotel, depoimentos de testemunhas e registros do celular da influenciadora.

— Estamos conduzindo uma investigação minuciosa para esclarecer o que ocorreu. É um caso complexo, e não descartamos nenhuma possibilidade, desde acidente até um possível crime — afirmou o delegado André Cavalcante, responsável pelo caso, noticiou o Globo.

Quem era Anna Polly

Anna Beatriz Pereira Alves, que usava o nome Anna Polly nas redes sociais, se destacou como criadora de conteúdo adulto e possuía uma base expressiva de seguidores.

O perfil da criadora de conteúdo adulto no Instagram foi desativado após a tragédia.

Em uma plataforma de conteúdo adulto, Anna se apresentava como "baixinha, tatuada e siliconada". Segundo o Globo, pessoas próximas à influenciadora relataram à polícia que ela era pressionada a produzir conteúdos ousados e era assediada por seguidores.

O que se sabe sobre o caso

Anna Polly estava acompanhada de três homens no hotel no momento do ocorrido. De acordo com informações preliminares, a influenciadora teria se encontrado com eles para a gravação de cenas adultas. Segundo o Uol, os homens foram ouvidos pela polícia e apresentaram versões diferentes sobre o que aconteceu antes da queda.

O corpo da influenciadora foi encontrado no pátio do hotel, e a perícia trabalha para determinar se houve o consumo de substâncias ou sinais de agressão — física ou sexual. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) ainda não foi divulgado.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a investigação está em andamento e que "os envolvidos e testemunhas estão prestando depoimento, enquanto agentes realizam outras diligências para apurar as circunstâncias da morte".

O corpo de Anna Beatriz foi sepultado no sábado (25) no Cemitério Jardim de Mesquita, na Baixada Fluminense.