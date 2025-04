Botafogo x Juventude: onde assistir, escalações e horário pelo Brasileirão 2025

Jogo será realizada no Rio de Janeiro. Arte GZH

O Juventude entra em campo neste sábado (5) pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A equipe alviverde encara o Botafogo, no Rio de Janeiro. A partida será no Estádio Nilton Santos, às 21h.

O Verdão teve uma semana para trabalhar e fazer ajustes pontuais na equipe que venceu o Vitória por 2 a 0 na primeira rodada. O técnico Fábio Matias não conta com o goleiro Gustavo, o atacante Ênio e também o centroavante Gilberto.

Prováveis escalações:

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas (Allan), Patrick de Paula; Matheus Martins, Igor Jesus e Santiago Rodrígues. Técnico: Renato Paiva

JUVENTUDE: Marcão; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Mandaca; Petterson, Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias

Arbitragem para Botafogo x Juventude

Rodrigo Jose Pereira de Lima-PE auxiliado por Neuza Ines Back-SP e Bruno Cesar Chaves Vieira-PE. O quarto árbitro será Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho-PE. VAR: Diego Pombo Lopez-BA

Onde assistir a Botafogo x Juventude

O Premiere s Sportv anunciam a transmissão da partida;

O Futebol da Gaúcha começa às 20h30min na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM e em GZH na opção Serra.

Como chegam

O Juventude chega de vitória na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O alviverde venceu o Vitória pelo placar de 2 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi. A partida foi marcada por uma boa atuação da equipe do técnico Fábio Matias.

O técnico não contará para este jogo com três atletas. O goleiro Gustavo segue de fora com lesão na coxa. O atleta ainda não voltou aos treinos. O centroavante Gilberto voltou aos treinos, mas seguirá de fora do jogo. Quem não viajou com a delegação foi o atacante Ênio. O atleta recebeu uma proposta de última hora e pode ser vendido pelo clube.