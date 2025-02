Quem é Claudio Echeverri, promessa do futebol argentino e mundial

Echeverri vai jogar no Manchester City em 2025. EDISON GAMEZ / AFP

Quem assistiu ao empate da seleção brasileira em 1 a 1 com a Argentina, na noite de quinta-feira (13), que deixou o Brasil dependendo apenas de suas forças para conquistar o Sul-Americano Sub-20, viu no lado rival um camisa 10 que se destacou. O meia Claudio Echeverri tem histórico como algoz brasileiro e já é jogador do Manchester City, da Inglaterra.

Nascido na cidade de Resistência, a 900 quilômetros de Buenos Aires, Echeverri chegou ao River Plate quando tinha apenas 16 anos na época que o ex-gerente do Inter Gustavo Grossi comandava a base do clube argentino.

Desde cedo, Echeverri foi tratado como grande promessa. Sua estreia como profissional aconteceu em junho de 2023. Com 17 anos, ele entrou no segundo tempo da vitória sobre o Instituto de Córdoba, pelo Campeonato Argentino, e deu assistência para um gol marcado pelo atacante Facundo Colidio.

O primeiro gol como profissional com a camisa do River veio apenas em 2024, diante do Gimnasia de La Plata. Antes disso, porém, ele foi destaque da campanha semifinalista da Argentina no Mundial Sub-17. Na competição, ele foi algoz do Brasil ao fazer os três gols na goleada argentina por 3 a 0 nas quartas de final.

Echeverri voltou a marcar contra o Brasil no Sul-Americano deste ano. Ele anotou dois gols na goleada de 6 a 0 aplicada pelos argentinos na primeira rodada da competição. Nesta quinta, marcou o gol albiceleste no empate de 1 a 1. Ele tem ainda um gol pelo sul-americano sub-17. No total, são sete gols de Echeverri em cinco jogos contra o Brasil em partidas da base. A única vez que passou em branco foi no Pré-Olímpico do ano passado.

Venda para o City

Echeverri foi vendido pelo River Plate para o Manchester City por um valor inicial de R$ 130 milhões. A negociação ocorreu em dezembro de 2023, mas o jogador seguiu atuando pelo clube argentino por empréstimo no ano passado.

Após o Sul-Americano Sub-20, que encerra no domingo, Echeverri se apresentará na Inglaterra para ficar à disposição de Pep Guardiola para a sequência da temporada do Manchester City.