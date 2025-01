Borré projeta evolução na dupla com Valencia no Inter: "Confunde rivais"

Rafael Borré afirmou que tem características diferentes de Enner Valencia Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Rafael Borré sozinho no ataque? Ou formando uma dupla com Enner Valencia? As duas alternativas vêm sendo treinadas pelo técnico do Inter, Roger Machado, desde o ano passado. Para o colombiano, a parceria com o equatoriano tem potencial para crescer em 2025, com mais tempo de treinamentos.

— O Enner tem mais presença de área, mais experiência e nos dá muitas opções poder ocupar a área com outro jogador. O Roger falou com a gente e trabalhamos isso durante a semana. Com a sequência de partidas é difícil treinar isso, mas, em semanas mais livres, é possível. A presença dele gera dúvidas (para os adversários) e pode confundir os rivais — explicou.

Hoje, o time titular colorado tem Rafael Borré como único centroavante, com dois pontas abertos e Enner Valencia no banco de reservas. No entanto, Roger costuma treinar constantemente uma alternativa de jogo com o colombiano e o equatoriano juntos.

— É uma das minhas características principais não ser uma referência fixa na área. Se eu não sair da área e não participar do jogo, isso me incomoda. Também sou o primeiro jogador a marcar — esclareceu.