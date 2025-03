Vinculado ao Bahia, volante contratado pelo Inter está impedido de atuar na estreia da Libertadores

Diego Rosa foi emprestado ao Colorado até o fim de 2025. Ricardo Duarte / Inter

O volante Diego Rosa não poderá atuar na estreia colorada na Libertadores. Emprestado ao Inter até o fim do ano, o atleta está impedido contratualmente de atuar contra o Bahia, clube com quem está vinculado até 2027.

O time baiano será o adversário colorado na rodada de abertura da fase de grupos. A partida será disputada no dia 3 de abril, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Desta forma, o jovem de 22 anos somente poderá fazer a primeira participação no torneio continental no dia 10 de abril, contra o Atlético Nacional-COL, no Beira-Rio.

— É uma honra para mim jogar uma Libertadores. Nunca joguei na minha vida. Então, vai ser a primeira vez. Estou muito feliz e ansioso para ajudar o Inter a conquistar grandes coisas — disse o jogador, em entrevista exclusiva ao canal do clube, quando anunciado.

Contratado no final de fevereiro, após o prazo de inscrições do Gauchão, Diego Rosa ainda não estreou com a camisa colorada. A mesma situação envolve o zagueiro Juninho e o meia-atacante Óscar Romero.

Entretanto, o trio fica à disposição do técnico Roger Machado para o duelo contra o Flamengo, no dia 29 de março, pela primeira rodada do Brasileirão, no Maracanã.