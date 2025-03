Após título gaúcho, Inter se reapresenta com desafio de remobilizar elenco para novas competições

Jogadores receberam três dias de folga depois da conquista do Gauchão. André Ávila / Agencia RBS

O descanso acabou. Na tarde desta quinta-feira (20), o elenco do Inter se reapresenta no CT Parque Gigante após os três dias de folga recebidos.

A missão da diretoria e comissão técnica é remobilizar os jogadores para que não se acomodem na conquista do Gauchão e possam buscar voos maiores nas competições que serão disputadas pelos próximos meses.

"A corda foi esticada"

A expressão utilizada no Beira-Rio é que “a corda foi esticada” nas últimas semanas para encerrar o jejum de títulos e impedir o octacampeonato estadual do maior rival Grêmio. Com o objetivo alcançado, há um trabalho interno para que o sentimento de “ressaca” física ou emocional não tome conta do vestiário.

— Começa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e a régua subiu. Nós temos que virar a chave, não se acomodar e trabalhar muito, porque é disso que a gente vive, de competir, buscar vitórias e títulos — discursou o presidente Alessandro Barcellos no último domingo (16).

Libertadores é o combustível

Por conta da data Fifa, que prevê uma rodada dupla das Eliminatórias, haverá uma semana sem jogos para o Inter, para pôr em prática a tarefa de remobilização. O entendimento é que a Libertadores por si só serve como combustível, mas haverá um cuidado também para que o elenco não deixe o Brasileirão de lado.

A estreia no campeonato nacional se dará no dia 29 de março, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Em seguida, o Colorado viajará a Salvador para enfrentar o Bahia, no dia 3 de abril, pela rodada de abertura do torneio continental.

— Estamos confiantes no trabalho que está sendo feito pelo Roger e vamos fazer disso uma mobilização dentro do departamento como mais um desafio. Afinal de contas, estamos felizes por termos ganhado um título que, para nós, é importante. Agora é fazer essa virada de página porque a gente comemora, mas já estamos remobilizando todo nosso departamento para focar nos próximos campeonatos e o que se apresenta para nós é este grupo, com todo este desafio e esta logística. E vamos para cima — comentou o vice-presidente de futebol José Olavo Bisol ainda no Paraguai, logo após o sorteio dos grupos da Libertadores.