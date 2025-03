Os votos de Grêmio e Inter na eleição da CBF, e como fica o futuro de Francisco Novelletto

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. CBF / Divulgação

Ednaldo Rodrigues foi reeleito presidente da CBF nesta segunda-feira (24), e agora ficará no cargo até 2030. Candidato único, ele recebeu 100% dos votos. Todas as federações estaduais e todos os clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, incluindo Grêmio, Inter e Juventude, votaram em Ednaldo.

O número de votos nesta eleição foi diferente da anterior, em 2022. Naquele ano, mesmo como candidato único, Ednaldo não teve os votos da federação alagoana e da Ponte Preta. Isto porque se não houver concordância com a administração, é possível não comparecer ou votar em branco.

Uma novidade é que agora Francisco Novelletto não terá mais cargo na CBF. Vice-presidente eleito no último pleito, ele não estava na chapa para a votação do próximo mandato. Os vices agora serão Ricardo Nonato Macedo de Lima, Reinaldo Carneiro Bastos, Gustavo Oliveira Vieira, Gustavo Dias Henrique, Ednailson Leite Rozenha, Antonio Roberto Goes da Silva, Leomar Quintanilha e Rubens Angelotti.