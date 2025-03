"Sempre de bom humor, feliz mesmo nas dificuldades": quem era a mulher que morreu atropelada por micro-ônibus em Sapucaia do Sul

Natural de Candelária, ela morava em Sapucaia do sul, era casada há 32 anos, e deixa dois filhos. Rosimeri Feibe / Arquivo Pessoal / Divulgação

Apaixonada por dança, próxima da família, interessada pelo próximo e conhecida por estar "sempre de bom humor". É assim que Rosimeri Feiber, 50 anos, é descrita pela família e por amigos. Ela morreu na quinta-feira (6), depois de ser atropelada por um micro-ônibus em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. Ela recebeu atendimento, mas não resistiu.

Natural de Candelária, Rosimeri morava em Sapucaia do sul, com o marido e o filho. De acordo com a família, que lida com a perda recente e repentina, a gaúcha gostava de viajar e organizar jantares e festas.

Amigos e familiares vão se despedir de Rosimeri no sábado (7). O sepultamento será a partir das 10h, no Cemitério Ecumênico Cristo Rei, em São Leopoldo.

"Feliz mesmo nas dificuldades"

Na última semana, Rosimeri comemorava o casamento da filha, Sabrina Feiber da Silva, que lembra com carinho da mãe:

— Ela era incrível, sempre de bom humor, feliz mesmo nas dificuldades, sempre incentivando e se alegrando com as conquistas de todos que estavam na vida dela. — disse.

O marido da Sabrina e genro de Rosimeri, Igor Bedra, diz que a sogra o acolheu "como um filho". Além disso, destacou o apoio que o casal sempre recebeu dela.

Rosimeri parou de trabalhar para cuidar de Sabrina e do outro filho, Ângelo Feiber da Silva. Depois que eles chegaram à vida adulta, voltou aos estudos e concluiu o Ensino Médio.

— Ela sempre fez tudo por mim e nunca desistiu de mim, mesmo com meus erros e meus defeitos. Ela me fazia ter o mínimo de orgulho de mim, só por ter a aprovação dela — conta o Ângelo.

Além deles, Rosimeri deixa o marido depois de um casamento de 32 anos. Segundo Edson Luz Omar Santos da Silva, ela sempre foi dedicada e resiliente com a relação dos dois.

— Era o amor da minha vida, não sei o que vou fazer sem ela. Ela era tudo para mim, passamos muitas dificuldades nesses 32 anos juntos e ela nunca soltou a minha mão — lamenta o marido.

Acolhedora e alegre

De acordo com a família e amigos, Rosimeri era uma entusiasta das atividades físicas e artísticas. Ela adorava dançar e participava de grupos do gênero pela cidade.

Foi, inclusive fundadora de um grupo de ginástica, o Mosqueteiras Poderosas, conforme Nathaly Emanuele, 23 anos, que conheceu Rosimeri em 2024 por meio de um grupo de atividade física. Ela a descreve como alegre e receptiva:

— Você olhava para ela e sentia a alegria que ela transmitia, perto dela você esquecia dos problemas e dava as risadas mais sinceras. Nos nossos dias no núcleo da Vargas ela era a mais descontraída, amava dançar, amava estar presente ali conosco, vamos sentir muita falta dela — destaca a amiga.

O acidente

O motorista do micro-ônibus, um homem de 54 anos, estava sozinho no veículo quando invadiu a calçada.

Ele alegou à polícia que teve um mal súbito momentos antes do acidente que vitimou Rosimeri. Ele também ficou ferido. Foi feito o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele recebeu atendimento no hospital e foi liberado.

Além de Rosimeri, a outra vítima é uma mulher de 34 anos que foi encaminhada ao Hospital Getúlio Vargas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e está internada. A mulher, cuja identidade não foi divulgada, teve múltiplas fraturas e se encontrava em situação estável durante a tarde, conforme a instituição.

Testemunhas relataram aos policiais militares que o ônibus transitava sentido Sapucaia do Sul-Esteio quando acabou invadindo a pista de caminhada que fica ao lado da via e atropelou as duas mulheres.

A Turis Silva, responsável pelo ônibus, emitiu nota em que afirma estar avaliando as circunstâncias do acidente e que está "à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários". A empresa ainda informou que presta assistência ao funcionário e se solidariza com as vítimas.

"Comunicamos que tivemos ciência do trágico acidente envolvendo veículo de nossa frota junto a Av. Sapucaia em Sapucaia do Sul. A Turis Silva está avaliando todas as circunstâncias que envolveram o mesmo, para poder agir de forma correta, transparente e nos estritos termos da legislação vigente. Estamos à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Aproveitamos para nos solidarizar e prestar assistência ao funcionário tão vítima acidental de mal súbito investigado no momento, bem como as vítimas atingidas externamente ao veículo junto as suas famílias neste difícil momento.

Sem mais por ora,

TURIS SILVA TRANSPORTES LTDA."