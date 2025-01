4 dicas para alcançar a meta de emagrecer em 2025

O início de um novo ano é marcado por resoluções relacionadas à saúde e ao bem-estar. Entre as mais comuns, estão a prática de exercícios físicos, a adoção de dietas e o desejo de perder peso. No entanto, metas exageradas ou mudanças radicais na rotina podem gerar problemas físicos e emocionais, dificultando a adesão e trazendo mais frustração do que resultados.

1. Cuidado com a prática de atividade física

O cardiologista Dr. Raphael Boesche destaca que, embora os exercícios físicos sejam fundamentais para a saúde do coração, o exagero pode ser prejudicial, especialmente para pessoas com condições preexistentes, como hipertensão ou insuficiência cardíaca.

“Exercícios regulares ajudam a melhorar a circulação, controlar o colesterol e reduzir a pressão arterial. No entanto, excessos podem levar a arritmias, fadiga extrema e até eventos cardíacos graves. É essencial respeitar os limites do corpo e realizar uma avaliação médica antes de começar qualquer rotina de atividades “, explica.

Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) mostram que a prática regular de exercícios pode reduzir em até 50% o risco de doenças cardíacas. No entanto, para que o exercício seja um aliado, é importante começar com intensidade moderada e aumentar gradualmente.

2. Atenção com metas extremas

3. Fome emocional

Outro ponto crucial é lidar com a fome emocional, muitas vezes confundida com a fome física. Bruna Abrão sugere identificar as emoções por trás do ato de comer: “Se você está ansioso, estressado ou entediado, é importante reconhecer isso e buscar formas alternativas de lidar com essas emoções.”