Quinteros fala em Grêmio competitivo e sonha com títulos: 'Time capaz de alcançar os objetivos'

Substituir um técnico ídolo em qualquer clube é uma missão complicada. O argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteros aceitou o desafio e foi apresentado no Grêmio nesta segunda-feira. Ele exaltou os feitos de Renato Gaúcho, seu antecessor, mas chegou com um discurso otimista e prometendo montar uma equipe "competitiva."

O comandante terá trabalho duro neste início de pré-temporada por causa da reformulação do elenco, com Pedro Geromel se aposentando, Rodrigo Caio, Reinaldo, Du Queiroz, Diego Costa e Soteldo de saída e Cristaldo e Villasanti com propostas.

"Sabemos que estamos substituindo um grande treinador, uma pessoa que ganhou muito e viveu muitas coisas importantes neste clube e será um grande desafio", disse, sem esconder o orgulho por trabalhar em solo brasileiro. "A verdade é que é uma honra para mim estar neste grande clube. Sempre quis treinar no Brasil, a liga mais competitiva do mundo", afirmou, antes de mostrar estar bem ambientado na nova casa e já tentar cativar os gremistas.

"Posso dizer à torcida do Grêmio que vamos trabalhar com muita paixão e profissionalismo para formar uma equipe competitiva, que possa ser capaz de alcançar os objetivos", enfatizou. "Estamos tendo reuniões com a direção. Precisamos de laterais, volantes, um ponta para substituir Soteldo e um zagueiro. São as posições mais urgentes", listou.

Questionado sobre Villasanti e Cristaldo, o comandante fez uma leve pressão para que a dupla permaneça. "Seria fantástico se ficassem. São jogadores que são um ponto de equilíbrio do time, importantes em suas posições. Não seria fácil substituí-los, achar peças semelhantes no mercado", disse. O técnico até conversou com o paraguaio para tentar demovê-lo da ideia de ser negociado - está nos planos do Palmeiras.