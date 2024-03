A torcida do Inter está empolgada com a janela de transferências feita pelo clube. Foram 10 atletas contratados, sendo alguns vindos do futebol europeu, para reforçar todas as áreas do campo. Nem todos vão poder disputar a parte final do Gauchão 2024, mas três deles foram apresentados antes do jogo do Colorado contra o São Luiz, neste sábado (9), no Beira-Rio.