Um dia regular na vida de Magrão começa com um café da manhã ao lado da esposa, uma carona para o filho para o colégio e um futevôlei pegado. Tudo isso antes das 8h. A partir dali, muitas vezes até altas horas, o resto do tempo passa dentro do CT Parque Gigante. Só sai dali para ir ao Beira-Rio ou para o aeroporto mesmo. Lida com problemas pessoais de jogadores e funcionários. Com a altura dos gramados. Com os planos de viagens. Com empresários querendo comprar e vender atletas. Com repórteres. Com gente em que confia e desconfia. Com vazamentos. Com Coudet. Com o presidente, que não tem hora para ligar. E mesmo tendo todas essas broncas, garante: