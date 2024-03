Após pegar três jogos de gancho pela expulsão contra o São José, o técnico Eduardo Coudet voltará ao banco dos réus nas próximas semanas. O treinador foi denunciado pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva pela ida ao vestiário antes da partida contra o Juventude, no último final de semana, no Gauchão. O argentino poderá pegar até 180 dias de afastamento e pagar multa de até R$ 100 mil em caso de condenação. O julgamento ainda não tem data marcada.