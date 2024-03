Confirmado em primeiro lugar por antecipação, o Inter manteve a boa fase. Mesmo com reservas, venceu o Juventude no Alfredo Jaconi por 2 a 1 e subiu para oito a série de vitórias. Wesley e Hyoran marcaram os gols colorados. Jadson descontou para os donos da casa. O adversário será o São Luiz, no Beira-Rio no próximo final de semana, em jogo único das quartas de final.