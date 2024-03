A principal atração do Inter no desembarque em Caxias do Sul, para o jogo contra o Juventude, neste sábado (2), foi o técnico Eduardo Coudet. Suspenso em julgamento no TJD-RS, na manhã de sexta-feira (1º), o treinador acompanha a delegação para o confronto diante do Juventude. Lucho González deve comandar uma equipe diferente contra o adversário de Série A do Brasileirão.