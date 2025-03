Vantagem do Inter é celebrada por Roger, mas treinador alerta: "Campeonato está aberto"

O Inter abriu a final do Gauchão 2025 em vantagem . O time de Roger Machado bateu o Grêmio, fora de casa, por 2 a 0, com gols de Carbonero e Alan Patrick .

— É uma vantagem importante , é um resultado grande na casa do rival, na final de um campeonato, só que ainda tem o "segundo tempo da decisão", e a gente respeita muito a qualidade do nosso adversário.

— A gente teve uma atuação madura. No primeiro tempo, naturalmente, o Grêmio conseguiu ter um pouco mais de volume, até que as coisas foram sentando na partida, e conseguimos achar o nosso jogo. Tivemos as melhores oportunidades do primeiro tempo, com os gols. Porém, pelo contexto da disputa, a gente sabe que o campeonato está aberto — completou Roger.