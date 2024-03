Depois da punição aplicada pelo TJD, no final da manhã desta sexta-feira (1º), ao técnico Eduardo Coudet, pela confusão com o treinador China Balbino, do São José, o Departamento Jurídico do Inter verifica qual a melhor estratégia para amenizar a punição ao argentino. Mesmo com a tendência lógica de ingresso de recurso de efeito suspensivo, o clube não descarta até mesmo deixá-lo de fora do confronto diante do Juventude neste final de semana.