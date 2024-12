Raio X do Inter: quem sai, quem fica e quem tem situação indefinida

Welsey está negociando sua saída do Inter.

O fim da temporada 2024 deixou boas impressões no Inter. Agora, o clube trabalha para reforçar o grupo para 2025 , mas sabendo que terá de vender jogadores para fechar o caixa.

Veja, a seguir, o que já se sabe do grupo colorado para a próxima temporada.

Goleiros

Rochet, Ivan e Anthoni serão os goleiros de 2025. Fabrício se despediu do grupo no final do ano.