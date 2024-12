Por onde andam os campeões mundiais pelo Inter

Time colorado que iniciou a decisão do Mundial de Clubes contra o Barcelona. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Em 17 de dezembro de 2006, o Inter vencia o Barcelona por 1 a 0 e conquistava o maior título de sua história. Em 2024, apenas Alexandre Pato e Luiz Adriano não se aposentaram, por mais que estejam sem clube.

Zero Hora te mostra por onde andam os atletas que pintaram o mundo de vermelho há 18 anos.

Os campeões mundiais pelo Inter

Clemer

goleiro, 56 anos

Multicampeão pelo Inter, Clemer aposentou-se no clube, em 2010, e virou preparador de goleiros. Em seguida, migrou para a função de treinador. Trabalhou nas categorias de base até chegar ao profissional.

Já comandou Glória e Brasil-Pel, no futebol gaúcho. Mora em Porto Alegre e acompanha o futebol de perto, principalmente o Colorado. Inclusive, participa de algumas atividades do clube, que o homenageia constantemente. Também atua no ramo pecuarista, com terras em Pedro Osório.

Renan

goleiro, 39 anos

Formado na base colorada. Em 2008, foi negociado com o Valencia, da Espanha. Ficou na Europa até 2010, quando retornou ao Inter. Foi titular na conquista da Libertadores daquele ano.

Deixou o clube em 2013 e passou por Goiás, Ceará, São Bento e, em 2020, acertou com o Esportivo, de Bento Gonçalves, para a disputa do Gauchão. Encerrou sua carreira no Marcílio Dias.

Renan começou sua carreira de treinador na base do Barra-SC, e assumiu o comando do profissional no fim deste ano. Ele está mantido no cargo para 2025.

Marcelo Boeck

goleiro, 39 anos

Formado na base do Inter, ficou pouco tempo nos profissionais do clube. Fez carreira em Portugal, com as camisas do Marítimo e do Sporting. Retornou ao Brasil em 2016, para jogar na Chapecoense.

Em 2017, foi para o Fortaleza, onde se aposentou no final de 2022 e é idolatrado até hoje pela torcida.

Ceará

lateral-direito, 44 anos

Teve duas passagens pelo Inter. Na primeira, foi campeão da América e do Mundo. Depois, saiu para o PSG, da França, onde atuou por cinco anos. Retornou ao Brasil e jogou por Cruzeiro e Coritiba, antes de voltar ao Colorado, em 2016, no pior ano da história do clube.

Ele chegou a anunciar a aposentadoria em 2018, mas foi contratado em abril de 2020 pelo União Luziense, da terceira divisão do Campeonato Mineiro, no entanto, não chegou a entrar em campo. Em agosto, foi contratado como dirigente do Villa Nova, também de Minas Gerais, sendo demitido meses depois.

Hoje, se dedica às maratonas de corrida e palestras.

Élder Granja

lateral-direito, 42 anos

Chegou jovem ao Inter, em 2003, e ficou no clube até 2007. Rodou o Brasil e passou por outras 10 equipes antes de encerrar a carreira, em 2016, pela Juventus-SP.

Desde o início de 2020 mora em Aguascalientes, no México, onde tem uma empresa de agenciamento de jogadores.

Fabiano Eller

zagueiro, 47 anos

Esteve nas três maiores conquistas da história do Inter: as Libertadores e o Mundial. Entre 2006 e 2007, foi titular e fundamental para a equipe. Acabou negociado com o Atlético de Madrid. Voltou em 2009 e ficou até o ano seguinte.

Depois, rodou por diversos clubes e aposentou-se em 2016, no Joinville. Mora em Linhares, no Espirito Santo, sua cidade natal. Costuma jogar uma pelada com os amigos.

Índio

zagueiro, 49 anos

Vestiu a camisa de diversos clubes antes de chegar ao Inter, mas foi em Porto Alegre que se firmou. Atuou pelo Colorado entre 2005 e 2014, quando se aposentou.

Virou funcionário da área de relacionamento social do clube até ser demitido em maio de 2020, em razão da crise provocada pela pandemia do coronavírus. Chegou a ser embaixador de uma casa de apostas e, atualmente, realiza parcerias esporádicas em eventos.

Ediglê

zagueiro, 46 anos

Jogou no Inter entre 2005 e 2007. Mas o currículo do ex-jogador é extenso, com mais de 15 clubes. Aposentou-se em 2018, quando jogava pelo São Raimundo-AM.

Mora em Manaus e chegou a ser treinador do time feminino no Nacional-AM, mas hoje é gerente de futebol e trabalha na Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), em Amazonas.

Hidalgo

lateral-esquerdo, 48 anos

O peruano chegou para dar experiência ao elenco. Depois, passou pelo Grêmio antes de rodar pela América do Sul. O jogador encerrou a carreira em 2013, no Los Caimanes, do Peru.

Rubens Cardoso

lateral-esquerdo, 48 anos

Campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, em 2001, e depois da América e do Mundo pelo Inter, em 2006, o lateral encerrou a carreira de jogador em 2012.

Virou auxiliar técnico de Clemer nos clubes onde o ex-goleiro passou. Atualmente, está sem clube e virou jogador de futevôlei, onde chegou a representar o Inter na Liga Nacional da modalidade. Também atua em partidas amadoras de futebol.

Edinho

volante, 41 anos

Vestiu a camisa do Inter entre 2003 e 2009, quando saiu para jogar no Lecce, da Itália. Retornou ao país em 2010, para defender o Palmeiras. Depois, jogou no Grêmio.

Seu último clube foi o Vila Nova-GO, em 2019. Comandou o sub-20 do Maringá na Copa São Paulo de futebol júnior de 2023, mas deixou o clube e não trabalhou mais na área. Foi visto jogando alguns duelos amadores em 2024.

Wellington Monteiro

volante, 46 anos

O volante jogou no Inter entre 2006 e 2008. Depois, rodou o país atuando por diversas equipes. Encerrou a carreira em 2018, no Lajeadense.

Atualmente, é treinador de futebol, mas está sem clube e dá aulas em uma academia esportiva, além de treinar jovens que sonham em se tornar jogadores.

Fabinho

volante, 48 anos

O volante jogou no Inter apenas em 2006. Era titular do time de Abel Braga, mas foi expulso no primeiro jogo da final de Libertadores e ficou de fora da partida decisiva. Foi para o Fluminense no ano seguinte e aposentou-se em 2009.

Passou a atuar como executivo de futebol, com passagem por Bangu, Bom Sucesso, Anápolis-GO e Tupi-MG. Em 2022, foi chefe do departamento de scout do Flamengo. Hoje, é executivo do Corinthians.

Perdigão

volante, 47 anos

Chegou ao Inter vindo do 15 de Novembro, de Campo Bom, em 2005. Ficou no clube até 2007. Jogou até 2011, quando aposentou-se com a camisa do Guarulhos-SP.

O ex-jogador está trabalhando na Cazé TV desde o começo do ano.

Vargas

volante, 44 anos

Chegou para compor elenco pela experiência no Boca Juniors. Depois, voltou ao clube argentino. Rodou o futebol sul-americano e também teve experiências por Almería, da Espanha, e AEK Atenas, da Grécia.

Encerrou a carreira em 2018, depois de passagem pelo La Equidad. Tem aproveitado seu tempo para jogar padel.

Alex

meia, 42 anos

Teve duas passagens pelo Inter, entre 2004 e 2009 e de 2013 a 2016. Foi campeão da América pelo clube em 2006 e depois com a camisa do Corinthians, em 2012. Esteve no rebaixamento do Inter, em 2016, e aposentou-se no fim daquele ano.

Depois de passar pela base do Corinthians, virou auxiliar de Sylvinho no time principal em 2021. Hoje, é comentarista do SporTV.

Alexandre Pato

atacante, 35 anos

Pato subiu ao elenco profissional pouco antes do Mundial e foi decisivo no Japão ao marcar gol na semifinal. Teve passagem marcante pelo Milan, mas decepcionou ao longe da carreira. Jogou por Corinthians, São Paulo, Chelsea, Villarreal e Tianjin Tianhai.

Em 2023, voltou para o clube são-paulino e esteve no plantel campeão da Copa do Brasil. Atualmente, está sem clube.

Fernandão

atacante, 1978-2014

Chegou ao Inter em 2004, depois de quatro anos no futebol francês. Foi capitão do time nas principais conquistas, em 2006, e deixou o clube em 2008, para jogar no Catar. Encerrou a carreira em 2011, com a camisa do São Paulo.

Em seguida, assumiu como gerente de futebol do Inter e, no ano seguinte, virou técnico. Ficou por 122 dias no cargo e foi demitido.

Morreu em acidente de helicóptero na cidade de Aruanã, no interior de Goiás, em 7 de junho de 2014.

Iarley

atacante, 50 anos

Com passagem pelo Real Madrid e também campeão do mundo pelo Boca Juniors, em 2003, Iarley chegou ao Inter em 2005.

Autor do passe para o gol de Adriano Gabiru, foi peça fundamental na conquista do Mundial. Saiu em 2008, depois de ouvir do então presidente Vitorio Piffero que "a fila anda", e atuou por diversas equipes até encerrar a carreira em 2014 pelo Ferroviário-CE.

Desde 2016, trabalhou junto às categorias de base do Inter. No entanto, foi demitido em abril de 2021.

Em 2024, treinou o Santa Cruz-RS e o Moto Club-MA.

Luiz Adriano

atacante, 37 anos

Mais um atacante formado pelo clube. Aos 19 anos, foi o autor do gol da vitória por 2 a 1 diante dos egípcios do Al Ahly, na semifinal. Deixou o Inter em 2007, vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde ficou até 2015. Também jogou no Milan e Spartak-RUS.

Passou pelo Inter novamente, em 2023, e depois foi para o Vitória. No momento, está sem clube.

Adriano Gabiru

atacante, 47 anos

Autor do gol do título mundial do Inter, Gabiru vestiu a camisa colorada entre 2006 e 2008. Depois, rodou o país. Encerrou a carreira em 2017, no Tupi, de Crissiumal.

Atualmente, mora em Curitiba e tem participado de podcasts.

Michel

meia-atacante, 44 anos

Considerado o "xodó" de Abel Braga, jogou no Inter entre 2005 e 2007. Atuou em mais de 10 clubes depois disso e encerrou a carreira em 2017, no Brasil de Farroupilha.

Virou treinador e chegou a comandar o Bagé em 2018. Deixou o clube em 2019 e tirou a licença B de treinador da CBF. Atualmente, vive em Torres e está sem clube.

Léo

atacante, 41 anos

Convocado de última hora para o Mundial, quando Rentería se lesionou, Léo durou pouco em Porto Alegre e, no ano seguinte, foi emprestado para o Figueirense. Encerrou a carreira em 2017, no Taubaté-SP.

Formado em Educação Física, hoje trabalha com treino funcional.

Abel Braga

Ex-treinador confirmou interesse em voltar para o clube. Reprodução YouTube GZH

técnico, 72 anos

Treinou o Inter sete vezes. O melhor ano, claro, foi 2006, com os títulos da Libertadores e do Mundial. Saiu no ano seguinte, quando foi para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Retornou em 2014, mas permaneceu apenas até o fim daquela temporada.

No último reencontro, voltou ao clube em novembro de 2020, sendo vice-campeão brasileiro. Depois de comandar o Lugano, da Suíça, foi anunciado como técnico do Fluminense para a temporada 2022. Depois, trabalhou como diretor técnico do Vasco. É cotado para assumir um cargo de futebol do Inter.

