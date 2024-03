O Juventude vai entrar em campo pela última rodada da primeira fase do Gauchão 2024 precisando manter a sua posição no G-4. O Verdão é o quarto colocado na tabela, com 15 pontos, mas se tropeçar, dificilmente vai se manter nas primeiras posições e assim ter a vantagem de decidir o mata-mata das quartas de final na sua casa. E a tarefa de hoje não é das mais simples: derrotar o líder Inter, a partir das 16h30min, no Alfredo Jaconi.