O Juventude espera que as águas de março não fechem apenas o verão, mas também a queda de rendimento da equipe já neste final de semana. A partida contra o Inter, neste sábado (2), às 16h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, é um jogo-chave para o time. Diante de um adversário nível Série A, o futebol alviverde precisa aparecer. Uma vitória garante a equipe no G-4, sem depender de outros resultados. Assim, a equipe de Roger Machado decidirá o jogo único das quartas de final em Caxias do Sul.