O Juventude conheceu na noite desta quinta-feira (29) o seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil. Será o Paysandu, que assim como havia feito o time alviverde dois dias antes, empatou sem gols com o Ji-Paraná, em Rondônia. A equipe de Roger Machado ficou no 0 a 0 com o Iguatu, no Ceará.