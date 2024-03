O Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, recebe pelo segundo ano consecutivo o Brasil Juniors Cup, maior torneio juvenil de tênis da América Latina. A competição reúne grandes atletas e personagens da modalidade. Entre eles está Pablo Cuevas, nascido na Argentina mas com a carreira construída defendendo o Uruguai. Aos 38 anos, o ex-tenista, que chegou ao top 20 do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), agora é técnico.