O Recreio da Juventude receberá novamente o principal evento do tênis disputado no Rio Grande do Sul. O torneio terá a presença dos principais jovens atletas da América do Sul. Após o sucesso da edição 2023, a Brasil Juniors Cup volta para o clube caxiense pelo segundo ano consecutivo, com a consolidação da sede das categorias 12, 14 e 16 anos.