O Basquete do Recreio da Juventude está abrindo oportunidade para que novos talentos surjam em sua categoria de base. No próximo dia 13 de janeiro, o Clube, que é base para o Caxias do Sul Basquete, realiza a seletiva masculina para as categorias sub-15, sub-16, sub-17 e sub-19, na Arena Recreio (em frente à Sede Guarany).