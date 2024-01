O Caxias Basquete foi valente, fez um jogo de igual pra igual com o líder do Novo Basquete Brasil (NBB), mas o esforço não foi suficiente pra superar o favoritismo do Flamengo. O placar foi definido apenas na prorrogação com a vitória rubro-negra por 85 a 84. A partida aconteceu na noite desta quarta-feira (3), no Ginásio do Sesi, e foi a última da equipe da Serra no primeiro turno. 1.573 torcedores estiveram presentes incentivando a equipe.