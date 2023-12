O Caxias do Sul Basquete encerra o ano com um confronto fora de casa pelo NBB. O time da Serra encara o Pato, nesta sexta-feira (29), às 19h30min, Ginásio do Sesi, em Pato Branco-PR. Com uma campanha de seis vitórias e 10 derrotas, a equipe do técnico Rodrigo Barbosa busca a recuperação.