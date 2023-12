Após perder para o Corinthians por um ponto, o Caxias do Sul Basquete voltou para a quadra do Ginásio do Sesi na noite desta quinta-feira (21) pelo Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe do técnico Rodrigo Barbosa não começou bem nos primeiros dois quartos. Contudo, a voz do vestiário, no intervalo, surtiu efeito. O time corrigiu os erros ofensivos e venceu o Pinheiros, por 73 a 64 com apoio de 1.048 torcedores.