A fase não era das melhores para o Caxias Basquete no NBB 16. Mas o time de Rodrigo Barbosa conseguiu derrubar o favoritismo do Fortaleza, terceiro colocado na competição, e saiu da quadra no ginásio da Unifor, no Ceará, com uma grande e suada vitória por 63 a 62 na noite desta sexta-feira (8). A equipe acabou com a série de seis derrotas seguidas.