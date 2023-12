O Caxias do Sul Basquete não vive um bom momento no NBB 16. A equipe da Serra vem de seis derrotas seguidas na competição nacional. A última delas ocorreu na quarta-feira (6), contra a Unifacisa, por 94 a 80, em Campina Grande, na Paraíba. Para tentar acabar com a sequência ruim, a equipe de Rodrigo Barbosa encara o Fortaleza nesta sexta-feira (8), às 19h30min, na capital cearense.