O Caxias do Sul Basquete buscará interromper a sequência de resultados negativos longe do Rio Grande do Sul. A equipe tem dois jogos no nordeste do país pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta quarta-feira (6), a equipe entra em quadra diante da Unifacisa, na Paraíba, às 19h30min. Depois, na sexta-feira (8), o time do técnico Rodrigo Barbosa encara a sensação do NBB. O time encara o Fortaleza, às 19h30min.