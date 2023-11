Foi a melhor atuação do Caxias do Sul Basquete no NBB 16. Mas ela não foi suficiente para o time retomar o caminho das vitórias. Diante do atual vice-campeão e um dos favoritos ao título, faltou fôlego no quarto decisivo diante do São Paulo. No Ginásio do Sesi, triunfo tricolor por 84 a 79, com mais de dois mil espectadores nas arquibancadas.