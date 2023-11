O Caxias do Sul Basquete entrou em quadra nesta quarta-feira (22), no Ginásio Panela de Pressão, para enfrentar o Bauru, em mais um confronto pela atual temporada do NBB. E o time do técnico Rodrigo Barbosa conheceu sua quarta derrota em oito partidas disputadas. Ao final, o resultado foi 94 a 59. Esse foi o resultado negativo mais elástico sofrido pelo Caxias no NBB 16.