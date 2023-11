O Caxias do Sul Basquete continua embalado na temporada 2023/24 do Novo Basquete Brasil (NBB). O time comandado pelo técnico Rodrigo Barbosa alcançou sua quarta vitória em seis partidas, a terceira consecutiva. Dessa vez, derrotou o Mogi, por 81 a 77, nesta quarta-feira (15), no Ginásio do Sesi, com a presença de 1.555 torcedores, o maior público da equipe até o momento.