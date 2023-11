O Caxias do Sul Basquete buscou na marra a sua segunda vitória no NBB 16. Na noite desta quinta-feira (9), em seu quarto jogo na competição nacional e o primeiro longe de casa, a equipe do técnico Rodrigo Barbosa não teve uma grande atuação ofensiva, reagiu no final e precisou de duas prorrogações para vencer o Cerrado, em Brasília, por 83 a 77.