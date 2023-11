Após uma sequência inicial de três partidas em casa, o Caxias do Sul Basquete terá os primeiros enfrentamentos como visitante no NBB 16. Nesta quinta-feira (9), às 19h, o adversário será o Cerrado, no Ginásio da Asceb. Depois, no sábado (11), às 16h, é a vez de enfrentar o Brasília, na Arena BRB Nilson Nelson. Os dois duelos serão na capital federal.