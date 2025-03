Equipe Bike e Cia garante bons resultados na segunda etapa do Gaúcho de MTB Downhill

Lais Rezzadori Flecke, no gap (pulo) inicial da pista, em Nova Prata. Rodrigo Kaspary / Divulgação

A Bike e Cia, equipe de ciclismo com atletas da Serra Gaúcha, competiu neste último final de semana na segunda etapa do Campeonato Gaúcho de MTB Downhill 2025. A prova foi disputada em Nova Prata, no Downhill do Basalto.

A etapa foi disputada em circunstâncias distintas nos dois dias. No sábado, na classificatória, o piso estava seco e rápido. No domingo, com a chuva, a pista estava molhada e muito escorregadia, exigindo muito da técnica dos pilotos.

Entre os destaques da equipe serrana, Laís Flecke, ficou em segundo lugar no feminino e Kauê Mulinari foi campeão na categoria MiniDH.

A próxima etapa do Estadual ocorre em São Vendelino, nos dias 12 e 13 de abril. Nesta semana, a Bike e Cia está representada no Campeonato Pan-Americano no Chile, com a participação de Leandro Bariviera e Caetano Brunet.

Destaques em Nova Prata:

:: Laís Flecke, 2º lugar - Feminino

:: Ernesto Souza, 4º lugar - Master C

:: Giovanni Bordignon, 5 ºlugar - master B1

:: Maicon Palaver, 4º lugar - estreante

:: Bernardo Dalpisol, 4º lugar - sub 23

:: Kaue Mulinari, 1º lugar - MiniDH