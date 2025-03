Acusado de matar homem que dormia na rua em Bento Gonçalves será julgado nesta quinta-feira

Câmeras de segurança flagraram momento do crime em Bento Gonçalves. Ministério Público / Divulgação

Acusado de matar uma pessoa que dormia na rua em Bento Gonçalves, um homem de 21 anos deve ser julgado na quinta-feira (13) pelo Tribunal do Júri, conforme o Ministério Público (MP). O crime aconteceu em 20 de janeiro de 2024. O denunciado responde por homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conforme a denúncia do MP, o homem teria espancado e matado Dionater Bertuzzi, 31, a pontapés, chutes e pisões na cabeça após perseguir a vítima, que até então dormia na rua. Outros dois adolescentes teriam participado das agressões. A dupla já cumpre medida socioeducativa.

Após as agressões, Bertuzzi chegou a ser socorrido e passou por vários procedimentos, como traqueostomia e glossectomia parcial (remoção de parte da língua), tanto no Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, quanto no Hospital Pompéia, de Caxias do Sul. Ele morreu em 19 de fevereiro do ano passado, em Caxias. A vítima era natural de Nova Prata e estava morando em Bento Gonçalves.

Segundo o promotor de Justiça Damasio Sobiesiak, responsável pela denúncia, o acusado aguarda julgamento no sistema prisional. Conforme detalha a denúncia, Bertuzzi estava dormindo na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado Filho, no bairro São Bento, quando foi abordado pelo denunciado, que estava com um grupo de seis adolescentes. Todos foram identificados.