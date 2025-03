Em preparação para a Série C, Caxias confirma jogo-treino contra o Criciúma 

Técnico Luizinho Vieira poderá observar o time diante do Criciúma. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias acertou o primeiro jogo-treino preparatório visando a Série C do Campeonato Brasileiro. Será diante do Criciúma, no próximo domingo (16), às 15h30min, em Santa Catarina. Ainda falta definir o local. Pode ser no CT do clube catarinense ou no estádio Heriberto Hülse.

Sem jogos oficiais, o técnico Luizinho Vieira terá uma intertemporada de mais de 30 dias até a estreia na Série C diante do Floresta, no dia 12 ou 13 de abril, no Estádio Centenário.

A Série C 2025 tem 20 clubes que se enfrentam em turno único na primeira fase. Os oito melhores colocados classificam para a etapa seguinte da competição, formando dois grupos com quatro times cada.

As equipes se enfrentam em turno e returno no grupo e os dois melhores de cada chave chegam ao acesso.

O Criciúma, adversário do Caxias no jogo-treino, disputará a Série B do Campeonato Brasileiro, neste ano. O time catarinense estreia diante do Operário-PR, em casa, no dia 5 de abril.