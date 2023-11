O Caxias do Sul Basquete conheceu sua segunda derrota na temporada 2023/24 no Novo Basquete Brasil (NBB). Dessa vez, o time da Serra perdeu para o Vasco da Gama, nesta quarta-feira (1º), no Ginásio do Sesi. Mesmo com uma boa recuperação no último quarto, o resultado foi negativo: 68 a 63.