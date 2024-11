Porto Alegre terá palestra sobre a lenda do navio Cecília

Um viajante pode hoje tomar café em Porto Alegre, embarcar em um avião e jantar na Europa. A aviação permitiu percorrer em horas as distâncias que exigiam meses nas viagens marítimas. Quantas histórias vocês já ouviram sobre as dificuldades vividas por seus antepassados? Na imigração alemã, um dos episódios mais extraordinários envolveu o veleiro Helena e Maria, que virou a lenda do navio Cäcilia ou Cecília.