Em promoção limitada, palitos premiados estão de volta em picolés da Kibon

Em 2025, promoção limitada aos carrinhos da Kibon nas praias de São Paulo. Kibon / Divulgação

A Kibon anunciou o retorno de promoção que marcou a infância de brasileiros nos anos 1990 e 2000. Os picolés de cinco sabores da linha Fruttare terão palitos premiados. Os sortudos trocarão por outro picolé de limão, uva, coco, abacaxi ou morango. Se você estiver longe do litoral de São Paulo, não adianta testar a sorte. A promoção vale apenas para os produtos vendidos nos carrinhos da Kibon nas praias paulistas.

A fabricante distribuirá até 100 mil picolés entre 15 de janeiro e 16 de março de 2025. Quem encontrar a inscrição “vale 01 Fruttare” deve trocar o palito pelo produto com os vendedores da Kibon na praia. Não será possível fazer o resgate do prêmio em outras cidades do Brasil.

A promoção Palito Premiado foi uma ação de sucesso da Kibon. Os consumidores ficavam na expectativa para saber se ganhariam outro picolé. Nas primeiras mordidas, quando começava a aparecer o palito, já tentavam ver alguma letra que pudesse indicar se estava premiado. A indústria também distribuía outros prêmios, como bicicletas e patins.

Concorrente da Kibon, a Yopa também colocava palitos premiados nos picolés. As promoções sempre foram uma estratégia para engajamento das marcas com os consumidores, alavancando as vendas. Quem não gosta de ganhar um brinde ou prêmio?

Propaganda antiga de promoção da Kibon. Kibon / Reprodução

Muitas promoções estão na minha memória afetiva, como as tampinhas para trocar por copos da Pepsi e da Coca-Cola e as figurinhas nos salgadinhos da Elma chips e no chiclete Ping Pong.