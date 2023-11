Após vencer o Botafogo por 74 a 67, em uma virada emocionante, o Caxias do Sul Basquete entrou em quadra pela terceira vez seguida na arrancada do Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe da Serra perdeu para o Vasco por 68 a 63, no Ginásio do Sesi, na noite desta quarta-feira (1). Por pouco o time não conseguiu outra virada épica. O público presente foi de 1.268 torcedores, o maior até o momento da equie neste NBB.