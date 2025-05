"É um homem que conhece o povo", diz padre que conviveu com papa Leão XIV no Peru

O pároco Melchor Pérez Cabrera, da igreja de Santo Domingo, em Olmos, no Peru, compartilhou relatos sobre sua convivência com o cardeal Robert Prevost, o novo Papa Leão XIV, eleito nesta quinta-feira (8) .

Em entrevista à Rádio Gaúcha, Cabrera contou que o novo líder da Igreja Católica é um homem de notável inteligência, muito próximo do povo e com grande capacidade diplomática.

Prevost, que foi bispo de Chiclayo, no Peru , foi descrito por Melchor como alguém de espírito humanitário e de habilidade em conciliar posições. Porém, apesar da semelhança com Francisco , disse que "não são parecidos".

"Do povo" e poliglota

Segundo Melchor, Leão XIV frequentemente fazia refeições no campo com fiéis e mantinha uma relação estreita tanto com o clero quanto com a comunidade local.