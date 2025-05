Os lances de perigo do Atlético de Grau mostram que o Grêmio ainda precisa de ajustes defensivos

Wagner Leonardo esteve envolvido nos dois lances de perigo do Atlético Grau ERNESTO BENAVIDES / AFP

O Grêmio empatou por 0 a 0 com o Atlético Grau nesta quarta-feira (7), em Lima, e ficou em segundo lugar no Grupo D da Sul-Americana.

O jogo foi o segundo seguido sem sofrer gol num momento que o técnico Mano Menezes tenta fazer ajustes no setor com a mudança no sistema de marcação.

Desenho Tático

O Desenho Tático de Zero Hora mostra os erros de posicionamento cometidos pelo Tricolor nos lances de perigo do time peruano que mostram que ainda há necessidade de adaptação ao novo sistema.

O jogo disputado no Estádio Alejandro Villanueva foi de raras chances claras de gol. O Atlético Grau levou perigo poucas vezes, mas suas duas chegadas no primeiro tempo vieram com o mesmo erro cometido pela defesa do Grêmio ainda na busca pela adaptação ao novo sistema. Em uma deles, o atacante Neri Bandiera acertou a trave esquerda de Volpi.

A mudança

A diferença de marcação que Mano Menezes promove na equipe em relação aos tempos de Gustavo Quinteros ocorre com o time deixando de marcação de forma individual para zona. Mano já salientou em entrevista que tem como ideia principal que seus homens mantenham a defesa alinhada.

O problema que apareceu nos lances de perigo do Atlético Grau foi a forma como o ataque peruano atacou espaços dentro dessa linha se projetando sem marcação contra o goleiro Volpi.

Primeiro lance

O primeiro lance de perigo do Atlético Grau ocorreu aos 17 minutos, quando Jeremy Rostaing cruzou da direita e Bandiera se antecipou a Wagner Leonardo, perdendo a chance do gol por não conseguir o desvio de cabeça.

Segundo lance

O segundo lance de perigo também tem origem no lado esquerdo da defesa do Grêmio. Dessa vez, o centroavante Sandoval fez o cruzamento. Bandiera novamente apareceu livre. Dessa vez, se projetou entre os zagueiros Wagner Leonardo e Jemerson e finalizou antes de Volpi para atingir a trave.

O Grêmio controlou o jogo no segundo tempo e o Atlético Grau quase não ameaçou Volpi. Ainda assim, os erros de posicionamento cometidos no primeiro tempo deram chance para o 15º colocado do Campeonato Peruano levar perigo.

São correções que Mano Menezes precisará fazer para jogos de nível mais alto, como o confronto com o Bragantino, vice-líder do Brasileirão, no próximo sábado.

Veja os melhores momentos do jogo