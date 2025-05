Petróleo fecha em forte alta após anúncio de acordo comercial EUA-Reino Unido

As cotações internacionais do petróleo fecharam em forte alta nesta quinta-feira (8), impulsionadas pelo anúncio de um acordo comercial entre os Estados Unidos e o Reino Unido, o qual gerou esperanças de uma flexibilização mais ampla da guerra comercial iniciada pelo governo de Donald Trump.

Trump, que voltou à Casa Branca em janeiro passado, anunciou, nesta quinta, uma primeira trégua em sua ofensiva global com a formalização de um compromisso "histórico" com o Reino Unido, embora os detalhes do texto indiquem um alcance bastante limitado.

"A movimentação de hoje [no mercado] reflete a esperança de que o acordo comercial com o Reino Unido seja apenas o primeiro de muitos", declarou à AFP Rob Haworth, analista do US Bank Wealth Management.